Reifen von Linienbus beschädigt mehrere Fahrzeuge

Celle. Ein Bus hat im Kreis Celle einen Reifen verloren, der dann wie eine Flipperkugel zwischen mehreren Fahrzeugen hin und her geprallt ist. Zum Glück sei bei dem ungewöhnlichen Unfall niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. An dem Linienbus war am Vortag in dem Ort Hohne hinten links ein Reifen abgesprungen. Dann krachte der Reifen in die Front eines entgegenkommenden Krankenwagens. Von dort flog er zurück und traf wiederum die Frontscheibe eines Pkws, der hinter dem Bus herfuhr. An den Fahrzeugen sei ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden.

© dpa-infocom, dpa:211019-99-650724/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen