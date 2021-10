Medikamenten oder Drogen: Mann fährt Schlangenlinien auf A2

Königslutter. In Schlangenlinien und ohne Licht ist ein 45-Jähriger am Montagabend auf der Autobahn 2 Richtung Hannover gefahren. Nachdem der Mann auf einem Parkplatz im Landkreis Helmstedt gestoppt werden konnte, wurde für die Beamten deutlich, dass er anscheinend unter starken Medikamenten oder Betäubungsmitteleinfluss stand. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann aus Detmold in ein Klinikum nach Wolfsburg gebracht.

Der Fahrer war zuvor einem Zeugen aufgefallen, weil er bei Dunkelheit ohne Licht nur mit Warnblinkern auf das Gelände eines Schnellrestaurants und einer Tankstelle fuhr. Dabei soll er mit offenen Fenstern laute Musik gehört und Getränkedosen in seinem Auto umhergeworfen haben.

Der Zeuge alarmierte die Polizei und hielt per Telefon die Verbindung, bis der Mann von mehreren Streifenwagen gestoppt wurde. Ihm wurden Blutproben entnommen. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

