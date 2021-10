Hannover (dpa/lni) - Ein Pannenfahrzeug des Automobilclubs ADAC ist am Montagmittag in Garbsen gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer musste von Rettungskräften aus der Fahrerkabine befreit und ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Polizeisprecher in Hannover sagte. Die Ursache war zunächst unklar. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten am Nachmittag an.

