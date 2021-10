Jusos in Niedersachsen haben neue Doppelspitze

Hannover/Vechta. Die Jusos in Niedersachsen haben eine neue Doppelspitze. Ronja Laemmerhirt (21) und Besian Krasniqi (24) führen die Jugendorganisation der SPD im Land künftig an, wie die Jusos am Montag mitteilten. Demnach wurde bei einer Landeskonferenz am Samstag in Vechta ein neuer Landesvorstand gewählt. Die bisherige Doppelspitze trat nicht erneut an - Jakob Blankenburg zog bei der Bundestagswahl ins Parlament ein und Johanna Kuipers will sich stärker auf ihr Studium konzentrieren.

Die neue Doppelspitze fordert mehr Geld für die Hochschulen sowie einen schnelleren Ausbau des Nahverkehrs. Nach Angaben von Krasniqi haben die Jusos in Niedersachsen rund 7000 Mitglieder.

