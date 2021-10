Tarife Warnstreiks von Bankbeschäftigten am Dienstag

Hannover/Bremen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte von Banken im Nordwesten zu Warnstreiks aufgerufen. Der Ausstand sei für Dienstag geplant, hieß es am Montag in einer entsprechenden Ankündigung. Es soll auch Demonstrationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern privater und öffentlicher Institute in Hannover, Bremen und Braunschweig geben.

Verdi begründete die Aktion mit "unzureichenden Angeboten der Arbeitgeberverbände" in den Tarifgesprächen. Demnach könnten etwa den Belegschaften öffentlicher Banken durch ein neu gefasstes Tarifsystem Entgelteinbußen drohen. Verdi verlangt hingegen durchgängig 4,5 Prozent mehr Geld sowie neue Regelungen für das mobile Arbeiten. Anfang September waren bereits Beschäftigte der Sparda-Bank in Hannover in einen Warnstreik getreten.

