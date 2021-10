Buxtehuder SV feiert dritten Heimsieg

Buxtehude. Die Handballerinnen vom Buxtehuder SV bleiben in dieser Bundesliga-Saison zu Hause eine Macht. Am Samstag gelang der Mannschaft ein 34:22 (14:11)-Sieg gegen die HSG Bensheim/Auerbach. Damit konnte die Mannschaft von Trainer Dirk Leun den dritten Heimerfolg in Serie feiern. Beste Werferin aufseiten des BSV waren mit je sechs Treffern Annika Lott und Liv Süchting.

Die Weichen auf den klaren Sieg stellten die Gastgeberinnen in der zweiten Halbzeit, als sie von 18:14 auf 22:14 erhöhten. Kurz darauf vergrößerte der BSV dank eines weiteren 4:0-Laufs seinen Vorsprung sogar auf elf Tore. Damit war die Partie entschieden.

