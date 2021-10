Aktionstag: Behörden gehen gegen Schwarzarbeit vor

Bei einem Aktionstag gegen Schwarzarbeit haben Kontrolleure im Land Bremen sechs Baustellen überprüft. Sie kontrollierten insgesamt 28 Menschen aus 14 Betrieben, wie ein Sprecher des Senators für Finanzen am Freitag mitteilte. Die Behördenmitarbeiter stellten in sechs Fällen Anhaltspunkte für Verstöße gegen geltende Bestimmungen fest. Eine Person wurde verwarnt, weil sie keine Ausweisdokumente bei sich hatte. Der Schwerpunkt der Kontrollen am 7. Oktober lag im Baugewerbe. Beteiligt waren Mitarbeiter des Hauptzollamtes Bremen und kommunaler Behörden.

Die Ergebnisse der Kontrollen werden nun ausgewertet. Sollte sich der Tatverdacht bestätigen, werden Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet sowie Sozialleistungen zurückgefordert. Seit 2015 gibt es zweimal im Jahr Aktionstage zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und des Sozialleistungsbetrugs sowie der Einhaltung des Mindestlohns im Land Bremen. Aufgrund von Corona war der erste Aktionstag in diesem Jahr ausgefallen.

dpa:211015-99-608208/2

