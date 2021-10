Corona, Energie, Konjunktur: Wirtschaft mit Stimmungsbild

Etwas stabiler, aber insgesamt dennoch wacklig - so ließ sich die gesamtwirtschaftliche Lage in Niedersachsen im Sommer beschreiben. Seit der letzten Konjunkturumfrage kamen aber neue Risiken hinzu.

Hannover. Die Wirtschaft in Niedersachsen will am Freitag (11.30 Uhr) einen Einblick in die aktuelle Stimmungslage und in ihre Geschäftserwartungen für die kommenden Monate geben. Im zweiten Quartal bis Ende Juni hatten viele Unternehmen ihre Situation in der Konjunkturumfrage des Dachverbands der Industrie- und Handelskammern (IHKN) im Vergleich zum Jahresbeginn wieder deutlich besser bewertet.

Die Corona-Pandemie spielte allerdings nach wie vor eine große Rolle. Auch wenn etliche Einschränkungen etwa im Tourismus inzwischen zurückgenommen sind, könnte die Unsicherheit zum Herbstbeginn relativ hoch bleiben. Wichtige Lieferketten der Industrie sind wegen der Versorgungsprobleme mit Mikrochips aus Asien gestört. Firmen und Verbraucher haben es außerdem mit der höchsten Inflationsrate seit Jahren zu tun, speziell Energie hat sich zuletzt stark verteuert.

Aus den Ergebnissen zum abgelaufenen dritten Quartal wird auch der neue Wert für den Konjunkturklimaindex abgeleitet. Das Stimmungsbarometer war bei der vergangenen Befragung von 96 auf 114 Punkte geklettert, es hatte damit wieder über dem langjährigen Schnitt von 105 Zählern gelegen. IHKN-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeld sprach von einer "Erholungsrally der Wirtschaft, die aber an vielen Ecken und Enden auf Hindernisse stößt".

