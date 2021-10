Heesters erhält Theaterpreis Der Faust für ihr Lebenswerk

Hannover. Die Schauspielerin Nicole Heesters (84) erhält den Deutschen Theaterpreis Der Faust 2021 für ihr Lebenswerk. Sie sei eine Ausnahmekünstlerin, die "ihr künstlerisches Schaffen seit Jahrzehnten auf höchstem Niveau in den Dienst des Publikums stellt", teilte der Deutsche Bühnenverein am Dienstag mit. Die 1937 in Potsdam geborene Heesters hatte Engagements an fast allen bedeutenden deutschsprachigen Bühnen und spielte in vielen Fernsehfilmen. Den Angaben zufolge war sie die erste weibliche "Tatort"-Ermittlerin überhaupt. Ihr Vater Johannes Heesters (1903-2011) war ebenfalls Schauspieler.

Die Auszeichnung wird am 20. November im Staatstheater Hannover überreicht. Die Solidarität der Künste untereinander stehe im Vordergrund der Veranstaltung, die in diesem Jahr auf den Wettbewerbsgedanken verzichte, hieß es weiter. Vielmehr sollen in der Pandemie entstandene außergewöhnliche Formate in einer Retrospektive vorgestellt werden.

Neben dem Preis für das Lebenswerk wird ein Perspektivpreis der Länder vergeben - wer ihn erhält, soll erst am Abend selbst verkündet werden. Veranstalter und Förderer sind das Land Niedersachsen, die Kulturstiftung der Länder, die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste sowie der Deutsche Bühnenverein. Das Staatstheater Hannover war bereits 2020 in die digitale Faust-Verleihung eingebunden, nachdem der ursprünglich geplante Live-Abend in Hannover coronabedingt ausfallen musste.

© dpa-infocom, dpa:211012-99-568908/2

