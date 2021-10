Gifhorn. Das Amtsgericht Gifhorn ist am Dienstagmorgen geräumt worden. Die Direktorin der Behörde habe diese Entscheidung getroffen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Es gebe keine Verletzten. Am Vormittag sei nur die Polizei vor Ort gewesen, so der Sprecher weiter. Zum Grund für die Räumung gab es zunächst keine Auskunft.

