Parteien Acht neue Abgeordnete in SPD-Fraktion

Hannover. Die SPD-Fraktion im niedersächsischen Landtag hat acht neue Abgeordnete. Die Nachrücker ersetzen acht Abgeordnete, die bei der Bundestags- beziehungsweise Kommunalwahl Mandate erringen konnten, wie die Fraktion am Montag in Hannover mitteilte. Als neue stellvertretende Fraktionsvorsitzende wurde die europapolitische Sprecherin Immacolata Glosemeyer gewählt. Im Amt des Landtagsvizepräsidenten soll Matthias Möhle Nachfolger von Petra Emmerich-Kopatsch werden. Vier der acht Nachrücker saßen den Angaben zufolge in früheren Jahren bereits im Landtag.

