Bornauw über Wechsel: "Leute haben oft die Nase gerümpft"

Wolfsburg. Fußball-Profi Sebastiaan Bornauw vom VfL Wolfsburg hat seinen Wechsel vom pulsierenden Köln in das vergleichsweise beschauliche Wolfsburg nicht bereut. "In Köln haben die Leute oft die Nase gerümpft, wenn ich ihnen von Wolfsburg erzählte, da hier nichts los sei", sagte der 22 Jahre alte Belgier in einem Interview der "Wolfsburger Nachrichten" (Montag). "Aber ich habe da schon meiner Freundin gesagt: Wenn ich dich habe, unseren Hund, meine Ruhe, professionelle Bedingungen und eine geile Mannschaft, dann brauche ich nichts anderes. Und hier passt alles." Bornauw war im Sommer vom FC zum Champion-League-Teilnehmer Wolfsburg gewechselt.

© dpa-infocom, dpa:211011-99-555830/2

