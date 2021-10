34-Jähriger nach Tritten und Schlägen verletzt

Wolfsburg. Nach einer Auseinandersetzung haben mehrere Jugendliche auf einen 34-Jährigen in Wolfsburg eingetreten. Der Mann kam mit Verletzungen in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Wie schwer er verletzt sei, konnte die Polizei nicht sagen. Zunächst sei es am Samstag zum Streit zwischen dem Passanten und einer Gruppe von sechs bis acht Jugendlichen gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwei Personen hätten den 34-Jährigen mit Schlägen angegriffen. Als dieser am Boden lag, sei auch gegen den Kopf des Opfers getreten worden, hatten Zeugen berichtet. Die Täter entwendeten dann den Rucksack des Mannes und flüchteten. Eine Polizistin mit ihrem Hund fand den Rucksack wenig später. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl.

