Radfahrerin bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Bakum. Beim Zusammenstoß mit dem Auto eines 41-Jährigen in Bakum (Landkreis Vechta) ist eine 25-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war am Samstagnachmittag in Höhe einer Überquerungshilfe vom Radweg nach bisherigen Erkenntnissen unvermindert auf die Straße gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es kam zur Kollision mit dem Wagen des betrunkenen 41-Jährigen.

Wie eine Polizeisprecherin in Vechta mitteilte, wurde die lebensgefährlich verletzte 25-Jährige in ein Krankenhaus in Oldenburg gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Autofahrer ein Atemalkoholwert von 0,84 Promille festgestellt. Der Führerschein des 41-Jährigen wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

