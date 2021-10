Frontalzusammenstoß auf L338: Fünf Verletzte

Harpstedt. Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der L338 in Harpstedt (Landkreis Oldenburg) sind fünf Menschen verletzt worden. Die 25-jährige Fahrerin des einen Wagens und der 43 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs wurden schwer verletzt, ebenso eine 39 Jahre alte Beifahrerin, wie die Polizei mitteilte. Zwei Minderjährige erlitten leichte Verletzungen. Alle wohnen in Wildeshausen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Ursache für den Zusammenstoß am Samstagnachmittag war noch unklar. Die Straße musste rund um die Unfallstelle bis in die Abendstunden gesperrt werden.

