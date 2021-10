Fußball-Prominenz bei Spiel "Ostfriesland gegen die DDR"

Emden. Rund 1000 Zuschauer haben am Samstag in Emden das Fußball-Benefizspiel "Ostfriesland gegen die DDR" verfolgt. Bei diesem Länderspiel der besonderen Art traf eine Auswahl gebürtiger Ostfriesen auf viele der Spieler, die vor 30 Jahren in der Nachwendezeit aus der ehemaligen DDR zu den Amateurclubs Kickers Emden und SpVg Aurich gewechselt waren.

Von ihnen waren am Samstag unter anderem der aktuelle Bundesliga-Trainer Steffen Baumgart (1. FC Köln) und der ehemalige Nationalspieler Jörg Heinrich (Borussia Dortmund) dabei. Auch der frühere BFC-Dynamo-Spieler Michael Schulz sowie langjährige Regionalliga-Nord-Größen wie Stephan Prause, Alexander Ukrow und Jörg Müller liefen für das "Team DDR" auf. Für die Ostfriesen spielten unter anderem der aktuelle St.-Pauli-Trainer Timo Schultz sowie die Ex-Zweitliga-Profis Frank Löning, Jens Wemmer und Uwe Groothuis.

Die Idee zu diesem Spiel hatte der Emder Fußball-Fan Kai Schoolmann, der auch die deutsche Nationalmannschaft seit Jahren zu Länderspielen und großen Turnieren begleitet. Wegen der Coronakrise waren im Ostfriesland-Stadion nicht mehr als 1000 Zuschauer zugelassen.

