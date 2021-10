Bad Laer. Bei einem Zimmerbrand in einem Altenpflegeheim in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Darunter seien eine Bewohnerin und vier Beschäftigte, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Das Feuer brach am Donnerstagnachmittag aus. Am Freitag untersuchten Brandermittler den Raum. Ursache und Schadenshöhe waren zunächst unbekannt.

