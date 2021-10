Lastwagen fährt auf Personenwagen auf: Tödlicher Unfall

Tötensen. Bei einem Unfall auf der Autobahn 261 kurz vor Hamburg bei Tötensen ist ein Mensch tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Winsen/Luhe am Donnerstag berichtete, fuhr ein Sattelschlepper im Landkreis Harburg an einem Stauende in Richtung Hamburg auf einen Personenwagen auf, der am Stauende hinter einem anderen Lastwagen stand. Das Auto wurde auf den stehenden Lastzug aufgeschoben. Der Fahrzeugführer des Personenwagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Beifahrer starb bei dem Unfall, hieß es. Noch eine weitere Person wurde schwer verletzt. In Fahrtrichtung Hamburg war die Fahrbahn ab dem Buchholzer Dreieck voll gesperrt. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:211007-99-511878/2

