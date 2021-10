Stauende übersehen: Chemikalien laufen nach Lkw-Unfall aus

Lauenau/Bad Nenndorf. Mit einem Gefahrguttransporter ist ein Lkw am Mittwochvormittag auf der Autobahn 2 bei Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) kollidiert. Aus dem Gefahrguttransporter sei daraufhin eine ätzende Flüssigkeit getropft, teilte die Polizei Hannover am Mittwoch mit. Den Angaben nach hatte ein 53-jähriger Fahrer vermutlich ein Stauende übersehen und war deshalb in den Tanklaster gekracht. Die Beamten sperrten die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin für mehrere Stunden.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der 53-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 21-jährige Fahrer des Tanklasters blieb unverletzt. Sein Tankauflieger sei durch den Aufprall so schwer beschädigt worden, dass er ätzendes Eisen-II-Oxid verlor. Die Feuerwehr kümmerte sich in Schutzmontur um die Bergung der Flüssigkeit. Der Schaden wurde mit 110.000 Euro angegeben.

© dpa-infocom, dpa:211006-99-502693/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen