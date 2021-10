Ermittlungen nach tödlichen Schüssen auf Flüchtling

Stade/Harsefeld. Nach den tödlichen Schüssen von Polizisten auf einen Flüchtling bei einem Einsatz in Harsefeld laufen die Ermittlungen weiter. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade am Mittwoch. Die Spuren in der Asylbewerberunterkunft seien gesichert worden, Zeugen würden befragt. Der 40-Jährige Mann aus dem Sudan, der psychische Probleme hatte, war am Sonntagabend von Polizisten erschossen worden. Er soll sie mit einem Messer bedroht haben.

Die Grüne Jugend Niedersachsen forderte eine Aufklärung des Vorfalls. "Weshalb die Situation nicht anders deeskaliert werden konnte und wie genau es zum Tod des 40-jährigen kam, muss schnell geklärt werden", sagte Sprecherin Pippa Schneider. "Dass zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren ein Geflüchteter in einer Unterkunft im Landkreis Stade erschossen wurde, macht fassungslos." Damals war ein 19-Jähriger aus Afghanistan im Stader Ortsteil Bützfleth bei einem Einsatz von der Polizei erschossen worden.

Polizisten müssten im Umgang mit psychisch erkrankten Geflüchteten geschult werden, forderte das Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen (NTFN e.V.). Zu solchen Einsätzen sollten auch Fachärzte, mindestens aber Psychologen hinzugezogen werden.

Die Polizei sei am Sonntag dreimal wegen des Mannes aus dem Sudan in das Flüchtlingsheim gerufen worden, sagte der Staatsanwalt. Der Mann soll andere bedroht haben. Nach den ersten zwei Einsätzen um die Mittagszeit habe die Polizei mit einer Richterin beraten, ob der 40-Jährige in psychiatrischen Gewahrsam kommen sollte. Man habe sich aber einvernehmlich dagegen entschieden. Der Mann habe nachmittags mehrere Stunden freiwillig auf der Polizeiwache verbracht. Er sei dann in das Heim gegangen, in das die Polizei spätabends zum dritten Mal gerufen worden sei. Die Ermittlungen werden von der Polizei aus dem Nachbarkreis Cuxhaven geführt.

Die neun anderen Bewohner des Heims seien vorerst bei Freunden untergekommen, sagte die Samtgemeindebürgermeisterin von Harsefeld, Ute Kück. Die Gemeinde rechne damit, dass die Polizei die Einrichtung für Donnerstag wieder freigeben werde. Kück sagte, sie selbst, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Lokalpolitik seien betroffen von dem Vorfall. "Man kennt die Unterkunft gut." In der Samtgemeinde leben etwa 200 Asylbewerber.

© dpa-infocom, dpa:211006-99-500709/2

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen