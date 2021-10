Zum 75. Geburtstag des Landes Kabinettssitzung in Oldenburg

Oldenburg/Hannover. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens Niedersachsens hat die Landesregierung in einem der Gründungsländer getagt. Am Dienstag beriet das Kabinett nach Angaben der Staatskanzlei im früheren Staatsministerium in Oldenburg. Ende November ist noch eine weitere auswärtige Sitzung in Braunschweig geplant - ebenfalls eines der Gründungsländer. Im Juni kam das Kabinett bereits in Bückeburg zusammen.

Am 1. November wird das Bundesland 75 Jahre alt. Die Landesregierung hatte sich am Dienstag etwa darauf verständigt, dass am 9. Oktober kommenden Jahres der neue Landtag gewählt wird.

