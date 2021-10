Lastwagen-Fahrer nach spektakulärem Unfall leicht verletzt

Bovenden. Der Blick aus dem Führerhaus ging direkt in Richtung Wolkendecke: Bei einem spektakulären Unfall auf der Bundesstraße 446 bei Bovenden (Landkreis Göttingen) hat sich ein 24-jähriger Fahrer nur leicht verletzt. Wie die Polizei am Dienstag in Göttingen mitteilte, und wie auf einem Foto zu erkennen war, hatte die Zugmaschine eines Tanklasters nach dem Unfall am Dienstagmorgen senkrecht auf einer Wiese gestanden. Der 24-Jährige war den Angaben nach am Morgen aus ungeklärter Ursache von der regennassen Straße abgekommen. Wegen der komplizierten Bergung musste die Straße voll gesperrt werden.

Durch die Hilfe von Zeugen konnte der aus Hamburg stammende Fahrer seine Fahrzeugkabine sicher verlassen, die mehrere Meter in die Höhe geragt hatte. Ein anderer Lkw-Fahrer, der den Unfall beobachtet hatte, sowie ein weiterer Ersthelfer eilten dem 24-Jährigen mit einer Leiter zur Hilfe. "Er wollte schon aus dem Fahrerhaus springen", sagte der helfende Lastwagen-Fahrer. Der 24-Jährige wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Den Schaden bezifferten die Beamten auf etwa 70 000 Euro.

Gefahr für die Anwohner und Umwelt bestand nicht, da das Tankfahrzeug unbedenkliches Kalk geladen hatte. Ein Leck hatte der Auflieger ebenfalls nicht. Für die komplizierte Bergung des Fahrzeugs musste allerdings eine Spezialfirma anrücken. Deshalb wurde die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:211005-99-488789/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen