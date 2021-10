Landwirtschaftskammer stellt Erntebilanz vor

Hannover. Über die Ernte der wichtigsten Ackerkulturen informiert die Landwirtschaftskammer Niedersachsen heute (11.00 Uhr) in Hannover. Präsident Gerhard Schwetje und andere Fachleute wollen erläutern, unter welchen Bedingungen die Betriebe in diesem Jahr Getreide, Raps, Kartoffeln, Zuckerrüben, Mais und weitere Kulturen angebaut und Grünland bewirtschaftet haben. Weiteres Thema ist die Digitalisierung. In einer Zwischenbilanz zum "Praxislabor Digitaler Ackerbau" will die Kammer vorstellen, welche Chancen digitale Maschinen und Anwendungen bieten. Im Praxislabor in Königslutter (Kreis Helmstedt) wird moderne Technik getestet - etwa ein digitaler Analyse-Spaten, der Daten zum Nährstoff- und Humusgehalt des Bodens liefert.

© dpa-infocom, dpa:211005-99-482236/2

