Braunschweiger Basketballer gewinnen Derby gegen Göttingen

Braunschweig. Die Basketball Löwen Braunschweig haben das Niedersachsen-Derby gegen die BG Göttingen für sich entschieden und im BBL-Pokal das Viertelfinale erreicht. Die Braunschweiger gewannen am Samstagabend im Achtelfinale nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 97:77 (45:45). Bester Werfer bei den Gastgebern war der aus München gekommene Robin Amaize mit 25 Punkten. Bei den Göttingern, die im vergangenen Jahr im Pokal noch das Top Four in München erreicht hatten, kam Zack Bryant auf zwölf Zähler.

© dpa-infocom, dpa:211002-99-456325/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen