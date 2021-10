Es sieht gefährlich aus, wenn Slackline-Läufer zwischen Gebäuden oder hoch über einer Schlucht balancieren. Einige der besten Artisten dieser Disziplin zeigen ihr Können im Norden - in einem Steinbruch in 80 Metern Höhe.

Feste Slackliner balancieren am Piesberg in Osnabrück

Osnabrück. In 80 Meter Höhe über dem Steinbruch am Osnabrücker Piesberg haben ein Dutzend gut gesicherte Slackline-Läufer und -Läuferinnen am Samstag ihr Können gezeigt. Unter den Augen von vielen Wanderern und Spaziergängern balancierten die Sportler auf dem dicken Seil - wenn einer durch war, konnte der nächste starten. 350 Meter lang ist nach Angaben der Stadt die Strecke, die sie auf dem straff gespannten Gurt teilweise mehrfach überquerten. Am Sonntag geht die Aktion weiter.

Die Slackline wurde zwischen der Aussichtsplattform Steinbruch am östlichen Rand des Abbaugebietes und den Johannissteinen gespannt. Der tief eingeschnittene Steinbruch mit seinen Felsrändern wird noch zum Abbau genutzt. Er ist zugleich als Kultur- und Landschaftspark angelegt und ein beliebtes Ausflugsziel, der Rundwanderweg ist anspruchsvoll. Der Piesberg ist 188 Meter hoch.

