Gesundheit 5,8 Millionen Schutzimpfungen in Impfzentren verabreicht

Hannover. In den jüngst geschlossenen Impfzentren des Landes Niedersachsen sind 5,8 Millionen Corona-Schutzimpfungen verabreicht worden. Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover. Wie viele davon Erst- und Zweitimpfungen waren, nannte die Sprecherin zunächst nicht. Seit Oktober sollen ausschließlich niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie mobile Teams für das Impfen verantwortlich sein. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden bislang landesweit rund 10,6 Millionen Impfdosen verabreicht. Knapp 33.000 Menschen im Bundesland haben laut RKI bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten.

© dpa-infocom, dpa:211001-99-441857/2

