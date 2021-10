Traktorfahrer stirbt bei Zusammenprall im Landkreis Celle

Celle. Ein 61 Jahre alter Traktorfahrer ist bei einem Unfall nahe Bergen im Landkreis Celle gestorben. Der Mann sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Traktor war am Freitag auf der Kreisstraße 12 zwischen Nindorf und Hagen mit dem entgegenkommenden Wagen einer 22 Jahre alten Fahrerin zusammengeprallt. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt, wie schwer ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen war die Fahrerin am frühen Morgen aus ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in einer Linkskurve in den Gegenverkehr geraten. Nach dem Zusammenstoß habe sich der Traktor überschlagen und Feuer gefangen.

© dpa-infocom, dpa:211001-99-441191/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen