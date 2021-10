Kriminalität Täter sprengen Geldautomaten in Stade

Stade. Unbekannte haben einen Geldautomaten in Stade gesprengt. Mit wie viel Geld die Täter am frühen Freitagmorgen flüchten konnten, ist noch nicht klar, wie die Polizei mitteilte. An dem Automaten auf dem Parkplatz eines Supermarktes entstand den Angaben zufolge ein Schaden von etwa 50.000 Euro.

Ein Alarm wurde gegen 4.30 Uhr ausgelöst. Zeitgleich meldeten Zeugen eine Explosion. Die Fahndung nach einem dunklen Auto sei zunächst ohne Erfolg verlaufen. Später hätten die Ermittler Hinweise erreicht auf einen Wagen mit EL-Kennzeichen für Emsland, mit dem die Täter über die A26 bis zur Anschlussstelle Jork und dann über die B73 in Richtung Buxtehude geflüchtet sein könnten.

