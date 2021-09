Pokal: BSV und Handball-Luchse trotz Personalsorgen Favorit

Hamburg. Handball-Bundesligist Buxtehuder SV muss im Spiel der zweiten DHB-Pokalrunde beim Tus Lintfort am Samstag (17.30 Uhr) auf Liv Süchtig verzichten. Die Abwehrchefin hat sich im Training einen Bänderriss zugezogen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte, und wird der Mannschaft für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Trotz des Ausfalls betonte Trainer Dirk Leun, dass das klare Ziel sei, eine Runde weiterzukommen. Dennoch warnte er vor dem Zweitligisten: "Wir müssen mir großer Gegenwehr rechnen und uns emotional auf ein absolutes Kampfspiel einstellen."

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten, die in der vergangenen Saison überraschend das Pokalfinale erreicht hatten, treten am Samstag (18.00 Uhr) beim Viertligisten TV Oyten 2 Vampires an. Zwar gehen die Luchse stark ersatzgeschwächt in die Partie, doch Trainer Dubravko Prelcec betonte: "Wenn man gegen einen Viertligisten antritt, müssen wir die Rolle des klaren Favoriten annehmen."

© dpa-infocom, dpa:210930-99-425690/3

