96-Coach Zimmermann kehrt für Testspiel nach Havelse zurück

Garbsen. Fußball-Zweitligist Hannover 96 nutzt die nun anstehende Länderspielpause zu einem Testspiel beim Drittligisten TSV Havelse. Die Begegnung zwischen dem neuen und dem alten Club von 96-Coach Jan Zimmermann soll am 8. Oktober (Freitag) , um 18.30 Uhr im Wilhelm-Langrehr-Stadion des TSV Havelse stattfinden. Zimmermann hatte Havelse in der vergangenen Saison über die Relegation in die Dritte Liga geführt, war dann aber zu Hannover 96 gewechselt.

© dpa-infocom, dpa:210929-99-415702/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen