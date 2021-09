Fußbälle liegen in einem Tor.

Bremen. Die Fußball-Frauen von Werder Bremen müssen in den nächsten Wochen auf Torhüterin Lena Pauels verzichten. Die 23-Jährige fällt mit anhaltenden Schulterproblemen aus, wie der Erstligist am Mittwoch mitteilte. Pauels war bereits im vergangenen Spiel im DFB-Pokal in Bocholt von Anneke Borbe ersetzt worden.

© dpa-infocom, dpa:210929-99-413439/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen