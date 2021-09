Auch SV Meppen setzt ab dem nächsten Heimspiel auf 2G-Regel

Meppen. Beim SV Meppen dürfen vom nächsten Heimspiel an nur noch Geimpfte und Genesene ins Stadion. Schon bei der Partie gegen den 1. FC Magdeburg am 16. Oktober gelte die 2G-Regel, teilte der Fußball-Drittligist am Mittwoch mit. Die bisherige Abstandsregel und die Maskenpflicht fallen damit im Stadion weg. Eine Begrenzung der Zuschauerkapazität gibt es nicht mehr. Bislang durften die Emsländer unter der 3G-Regel nur 6500 Zuschauer ins Stadion lassen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der 2G-Regel ausgenommen, das gleiche gilt für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

