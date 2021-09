Fußball 4:3 in Berlin: TSV Havelse gewinnt spektakuläres Duell

Berlin. Der Tabellenletzte TSV Havelse hat im Montagabendspiel der 3. Fußball-Liga für eine Überraschung gesorgt. Trotz eines dreimaligen Rückstands gewannen die Niedersachsen mit 4:3 (1:2) bei Viktoria Berlin und verhinderten damit, dass der Mitaufsteiger die Tabellenführung übernahm.

Patrick Kapp (18.), Björn Jopek (36.) und Christoph Menz (60.) brachten die Berliner dreimal in Führung. Doch Kianz Froese (27.), Julius Düker (57.) und Julius Langfeld (69.) schlugen für die Havelser jeweils wieder zurück. In der 80. Minute gelang Linus Meyer sogar der Siegtreffer für den mutig spielenden Außenseiter. Durch den zweiten Sieg nacheinander schloss der TSV in der Tabelle zu den Würzburger Kickers auf Platz 19 auf.

© dpa-infocom, dpa:210927-99-387159/2

