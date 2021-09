Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland für Klaußner

Hamburg/Berlin. Der Hamburger Schauspieler Burghart Klaußner erhält den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Die Auszeichnung werde dem 72-Jährigen zum Tag der Deutschen Einheit zusammen mit sechs Frauen und neun Männern verliehen, die sich um die Kultur verdient gemacht hätten, teilte das Bundespräsidialamt am Donnerstag mit. Alle zusammen hätten sich in herausragender Weise für die Kunst und das von den Corona-Einschränkungen besonders betroffene Kulturleben eingesetzt. Mit ihren Verdiensten förderten sie ein solidarisches Miteinander und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werde die Orden am 1. Oktober in Berlin in Schloss Bellevue überreichen.

Klaußner gehöre zu den großen Schauspielern Deutschlands - und das ganz besonders für Figuren der Zeitgeschichte. In vielen seiner Rollen verkörpere der Vizepräsident der Freien Akademie der Künste in Hamburg sehr eindringlich Charaktere, an denen sich die Notwendigkeit gesellschaftlicher Veränderung zeige. "Mit der Haltung eines Künstlers, der stets die geschichtlichen Zusammenhänge reflektiert und gesellschaftspolitisch engagiert ist, gelingt es Burghart Klaußner immer wieder, sein großes Publikum dazu zu bringen, sich mit den Lehren aus der Geschichte auseinanderzusetzen."

Viele seiner Rollen seien in das kollektive Gedächtnis eingegangen, etwa jene als Fritz Bauer. In dem Polit-Drama von Lars Kraume aus dem Jahr 2015 spielt Klaußner den Frankfurter Generalstaatsanwalt Bauer, der Adolf Eichmann, einen der weltweit meistgesuchten NS-Kriegsverbrecher, aufspüren, festnehmen und vor ein deutsches Gericht stellen will. Dabei stößt er im Deutschland der späten 1950er Jahre auch auf behördliche und gesellschaftliche Widerstände.

