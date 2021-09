Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Elsfleth. Ein 40 Jahre alter Radfahrer hat bei einem Unfall in Elsfleth im Landkreis Wesermarsch schwere Verletzungen erlitten. Der Mann sei mit seinem Rad am Dienstagnachmittag auf einem Radweg unterwegs gewesen, als ein 54-Jähriger mit seinem Wagen von einem Grundstück auf die Straße fahren wollte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei übersah er offensichtlich den von rechts kommenden Fahrradfahrer. Beim Zusammenstoß wurde der 40-Jährige schwer verletzt - er kam per Rettungswagen ins Krankenhaus.

