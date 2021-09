Eishockey Eishockey-Torwart Strahlmeier verlängert in Wolfsburg

Wolfsburg. Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga haben den auslaufenden Vertrag mit ihrem Torwart Dustin Strahlmeier um drei Jahre verlängert. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt. Der 29-Jährige war 2020 nach weiteren DEL-Stationen bei den Straubing Tigers (2014 - 2016) und den Schwenninger Wild Wings (2016 - 2020) nach Wolfsburg gewechselt. "Aus der Liga gab es bereits jetzt großes Interesse an ihm", sagte der Grizzlys-Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf. "Er hat sich bei uns noch einmal weiterentwickelt, spielt mitunter auch sehr spektakulär und gehört sicherlich zu den besten Torhütern in der Liga."

© dpa-infocom, dpa:210921-99-300819/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen