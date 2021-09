Zoll findet Drogen für 900.000 Euro

Bremen. Erst fiel nur der Joint in der Beifahrertür auf - aber dann hat der Zoll bei einer Autokontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze Drogen für 900.000 Euro gefunden. Im Fußraum des Wagens lag ein mit Schloss und Zahlenkombination gesicherter Koffer, wie das Hauptzollamt Bremen am Montag mitteilte. Zwar behauptete der 25-jährige Fahrer, im Koffer sei ein hochwertiges IT-Gerät. Tatsächlich fanden sich etwa 12 Kilogramm Kokain, 3 Kilogramm Chrystal-Meth sowie 4,5 Kilogramm Ecstasy-Tabletten. Der Fahrer wurde festgenommen, gegen ihn erging Haftbefehl. Die Dienststelle Nordhorn des Zollfahndungsamtes Essen ermittelt weiter, hieß es.

