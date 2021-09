Landtagspräsidentin ruft zur Teilnahme an Bundestagswahl auf

Hannover. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta hat die Menschen in Niedersachsen dazu aufgerufen, sich an der Bundestagswahl am kommenden Sonntag zu beteiligen. "Die Wahl zu haben, ist nicht immer einfach - für den politischen Bereich ist es vor allem eines: keine Selbstverständlichkeit", sagte sie am Montag. "Für die Möglichkeit, nach einem fairen Wettstreit der Ideen über die Zukunft des Landes mitzuentscheiden, werden wir vielerorts beneidet", sagte sie weiter.

Am Sonntag (26. September) wird ein neuer Bundestag gewählt. Gleichzeitig wird in einigen Gemeinden, Städten und Landkreisen in Niedersachsen bei Stichwahlen über einen neuen Landrat oder Bürgermeister entschieden - nämlich dann, wenn keiner der Kandidaten bei den Direktwahlen am 12. September eine absolute Mehrheit erreicht hat.

© dpa-infocom, dpa:210920-99-287247/2

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen