Auto wendet auf Autobahn 33: Vier Leichtverletzte

Georgsmarienhütte. Bei einem Autounfall auf der A33 nahe Georgsmarienhütte sind vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Mann hatte am Sonntagabend auf der Autobahn gewendet, nachdem er eine Ausfahrt verpasst hatte, wie die Polizei mitteilte. Anschließend fuhr das Fahrzeug in die falsche Richtung und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Drei weitere Autos wurden durch herumliegende Trümmerteile beschädigt. Nach Polizeiangaben habe der Falschfahrer gedacht, dass er sich bereits auf der B68 und nicht mehr auf der A33 befinde. Die Autobahn in Richtung Diepholz wurde vorübergehend gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210920-99-283672/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen