Sportboot brennt im Emder Hafen aus: Besitzer unverletzt

Ein Sportboot steht in Flammen.

Emden. Flammen haben ein Sportboot am Samstag in Emden völlig zerstört. Der Eigner habe das Boot im Binnenhafen unverletzt verlassen, ehe es vollständig in Brand geriet, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte die Einsatzkräfte zuvor selbst über das ausgebrochene Feuer auf dem mehr als zwölf Meter langen Boot informiert.

Den Schaden schätzt die Polizei auf eine sechsstellige Summe. Flüssigkeiten seien aber nicht ausgetreten, so dass es zu keiner Wasserverunreinigung kam. Die Feuerwehr hatte zuvor vorsorglich eine Ölsperre im Gefahrenbereich ausgelegt, weil das Boot mit mehreren hundert Litern Kraftstoff beladen war. Da das Boot nicht zu sinken drohte, gab es keine unverzügliche Bergung. Ein Hinweis auf Fremdverschulden liegt derzeit nicht vor, die Brandursache soll noch ermittelt werden.

© dpa-infocom, dpa:210918-99-266530/2

