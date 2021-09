Birkner sieht seine Partei durch Kommunalwahlen gestärkt

Hannover. FDP-Landeschef Stefan Birkner sieht seine Partei durch die vorläufigen Ergebnisse bei den Kommunalwahlen in Niedersachsen gestärkt. "Das war für uns ein erfolgreicher Abend", sagte Birkner am Montag bei einer Pressekonferenz im niedersächsischen Landtag in Hannover. Laut vorläufigem amtlichem Endergebnis erreichte die FDP bei den Kommunalwahlen 6,5 Prozent, 2016 waren es noch 4,8 Prozent.

"Das ist eine wirklich substanzielle Verstärkung, weil uns das unsere Arbeit in der Fläche sichtbarer macht", ergänzte Birkner. Das Ergebnis gebe auch Ermutigung und Rückenwind für die Bundestagswahl. Für die Landtagswahl im kommenden Jahr sei es noch zu früh, um Rückschlüsse zu ziehen.

© dpa-infocom, dpa:210913-99-198790/2

