CDU-Chef Althusmann mit Ausgang der Kommunalwahlen zufrieden

Hannover. Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann hat sich mit dem vorläufigen amtlichen Ergebnis der Kommunalwahlen in den kreisfreien Städten und in den Landkreisen sowie in der Region Hannover zufrieden gezeigt. "Wir bleiben bei den Kreis- und Gemeinderatswahlen stärkste Kraft in Niedersachsen", schrieb Althusmann am Montagmorgen auf Twitter.

"Allen Unkenrufen zum Trotz hat die CDU in Niedersachsen gezeigt, dass sie kämpfen kann und auch gewinnen kann", sagte Althusmann bei einer Pressekonferenz im niedersächsischen Landtag am Montag. Die Kommunalwahlen hätten unter schwierigen Vorzeichen stattgefunden. Seine Partei habe "trotz eines Gegenwindes, was den allgemeinen Bundestrend betrifft, in Niedersachsen sturmfest bestanden". Das könne der Partei Rückenwind geben für die anstehende Bundestagswahl, ergänzte er.

Die CDU lag in den kreisfreien Städten und in den Landkreisen nach Angaben des Landesamts für Statistik mit 31,7 Prozent vor der SPD (30), den Grünen (15,9), der FDP (6,5), AfD (4,6) und der Linken (2,8).

Niedersachsens SPD-Generalsekräterin Hanna Naber sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Ergebnis sei "ein sehr buntes Bild", das nun differenziert betrachtet und ausgewertet werden müsse. Die SPD habe zwar leichte Verluste hinnehmen müssen, habe aber "auch ausgesprochen gute Ergebnisse bei den Whalen zu den Hauptverwaltungsbeamtinnen und - beamten" erreicht. An sehr vielen Orten seien sehr gute Ausgangslagen erreicht worden für die Stichwahlen am 26. September, zum Beispiel in Oldenburg, Göttingen, Braunschweig, Goslar und in der Region Hannover. "Die wenigen Prozentpunkte, die wir verloren haben, haben wir vermutlich an die Grünen abgegeben", erklärte Naber.

