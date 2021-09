Ingo Meyer bleibt Oberbürgermeister von Hildesheim

Hildesheim. Der Hildesheimer Oberbürgermeister Ingo Meyer (parteilos) hat am Sonntag im ersten Anlauf die Oberbürgermeisterwahlen in Hildesheim gewonnen - und ist in seinem Amt bestätigt worden. 58,6 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für Meyer. Er hat den Posten bereits seit sieben Jahren inne und wurde diesmal von der SPD unterstützt.

In der katholischen Bistumsstadt hatten sich vier weitere Kandidaten um das Amt beworben: Dennis Münter von der CDU, der 23 Prozent erreichte. Jan-Niclas Thul von Die Linken (5,9 Prozent), Hamun Hirbod von Die Partei (10,8 Prozent), und Orhan Kara, parteilos (1,7 Prozent). Hildesheim ist für den Mariendom und den Hildesheimer Domschatz bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210913-99-195435/2

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen