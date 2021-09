Schüsse vom Balkon: Spezialkräfte nehmen Mann fest

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Bremen. Nach Schüssen von einem Balkon in Bremen haben Spezialkräfte der Polizei den Tatverdächtigen festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher kurz nach der Festnahme am Freitag. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Es müsse ermittelt werden, ob der 29 Jahre alte Mann auf jemanden gezielt oder in die Luft geschossen habe. Zunächst war auch unklar, welche Waffe der Festgenommene benutzte. Während des Einsatzes hatte die Polizei die Straße gesperrt.

