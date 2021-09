Autofahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen

Oldenburg. Bei einem Unfall mit mehreren Lastwagen auf der A 29 ist am Mittwoch ein Autofahrer ums Leben gekommen. Den Angaben der Polizei zufolge waren an dem Unglück bei Oldenburg drei Lastwagen sowie ein Auto beteiligt. Einer der Lastwagenfahrer wurde zudem schwer verletzt. Die Autobahn war zwischen Oldenburg-Hafen und Oldenburg-Ohmstede in Richtung Wilhelmshaven stundenlang gesperrt. Die Unfallursache und Informationen zu den Opfern waren zunächst nicht bekannt.

