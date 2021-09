Rettungsaktion: Katze von Feuerwehr aus Schacht befreit

Papenburg. In einer zweistündigen Rettungsaktion hat die Feuerwehr in Papenburg im Landkreis Emsland eine Katze aus einem Sickerschacht gerettet. Das abenteuerlustige Jungtier sei offensichtlich unverletzt in die Freiheit entlassen worden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit.

Am späten Dienstagabend war die Feuerwehr ausgerückt, nachdem die Bewohner eines Mehrfamilienhauses über Stunden deutlich hörbare Laute einer Katze wahrgenommen hatten. Sie hätten das Tier nicht lokalisieren können, vermuteten jedoch, dass es in ein Regenfallrohr gestürzt war und sich nicht selbst befreien konnte.

Fellnase wieder auf freiem Fuß

Die Feuerwehr demontierte das Fallrohr und fand die Katze mithilfe einer Spezialkamera in etwa fünf Metern Entfernung in einem Sickerschacht. Die Einsatzkräfte legten die Schachtabdeckung frei und ließen das Tier heraus.

© dpa-infocom, dpa:210908-99-135867/2