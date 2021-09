Autofahrerin bei Münstedt gerät auf Gegenfahrbahn und stirbt

Peine/Ilsede. Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Münstedt in der Gemeinde Ilsede (Landkreis Peine) ist am Dienstag eine 55 Jahre alte Frau gestorben. Wie die Polizei mitteilte, geriet die Frau am späten Vormittag mit ihrem Auto aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert. Die Frau zog sich dabei schwere Verletzungen und starb, der LKW-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.

