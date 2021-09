Bereits 7000 Dauerkarten für Landesgartenschau vorbestellt

Bad Gandersheim. Für die im Frühjahr 2022 startende Landesgartenschau in Bad Gandersheim im Landkreis Northeim sind bereits 7000 Dauerkarten vorbestellt worden. Im Vergleich mit anderen Gartenausstellungen sei diese Zahl hoch, sagte Sprecher Frank Terhorst am Dienstag. Gut ein halbes Jahr vor der Eröffnung der LGS am 14. April lägen die Arbeiten im Zeitplan. Im Auepark und Kurpark sowie am Gabionenhang sei bereits vieles fertiggestellt.

Darüber hinaus soll das alte Solefreibad komplett neu gebaut werden und einen Strand erhalten. Der Eintritt in das Freibad wird im Preis für den Besuch des Geländes enthalten sein. Es werden 450.000 Besucher erwartet.

Die bis zum 9. Oktober 2022 laufende Ausstellung in Bad Gandersheim ist die erste Landesgartenschau (LGS) in Südniedersachsen. Sie findet auf einer Fläche von 40 Hektar statt. Rund ein Drittel der Fläche ist aber nicht begehbar, da sie Gewässer und Landschaftsschutzgebiete umfasst. Es werden nicht nur Parks neu angelegt sondern auch bestehende Parks saniert. "Dadurch wird es auch viele Pflanzen und Bäume geben, die bereits viele Jahre alt sind", sagte der Sprecher.

© dpa-infocom, dpa:210907-99-127470/2