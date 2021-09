Banken KfW: Haushalte investieren selten in Energiewende

Das Logo der KfW an der Zentrale der KfW Bankengruppe.

Neun von zehn Haushalten in Deutschland halten die Abkehr von Öl und Atomkraft für wichtig. Viele Haushalte investieren bereits in alternative Technologien, die Mehrheit aber noch nicht - in Niedersachsen weniger als im bundesweiten Durchschnitt.