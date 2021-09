Zwei ältere Personen sitzen auf einer Bank in der Natur.

Verbraucher Verbraucherschützer vor allem in Rente und Vorsorge gefragt

Hannover. Viele Menschen machen sich Sorgen über ihre finanzielle Absicherung im Alter. Dabei geht es auch um die eigene Vorsorge - nachdem die Riester-Rente immer stärker in Verruf geraten ist. In der Verbraucherberatung stünden derzeit Finanzen und Geldanlage im Mittelpunkt, unrentable Riester-Verträge beschäftigten viele Menschen, teilte die Verbraucherzentrale Niedersachsen mit. Über Entwicklungen des vergangenen Jahres sowie aktuelle Fälle will die Verbraucherzentrale heute (11.00 Uhr) informieren - verbunden mit einem Appell, bestehende Verträge zu prüfen und sich um die Vorsorge zu kümmern.

Ebenso ein Problem für viele Verbraucherinnen und Verbraucher: Die Rückzahlung zu Unrecht erhobener Gebühren nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs in einem Verfahren um die Deutsche-Bank-Tochter Postbank. Demnach müssen Banken bei Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Zustimmung ihrer Kunden einholen. Die Klausel, wonach Geldhäuser von einer stillschweigenden Zustimmung ausgehen können, wenn Kunden einer Änderung nicht binnen zwei Monaten widersprechen, benachteilige Kunden unangemessen.

© dpa-infocom, dpa:210906-99-115840/2